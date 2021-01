Stand: 26.01.2021 09:30 Uhr Glatte Straten in Hamborg

Temperaturen ünner Null un glatte Straten. De Stadtreinigen Hamborg is siet vunnacht mit mehr as 800 Lüüd ünnerwegens. Bet hüüt vörmeddag wüllt se, dat op all Hauptstraten, Bushalte-Steden un Radweeg streit is. Wat de Polizei seggt, hett dat betto meist keen Unfäll geven. // Stand: 26.01.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.01.2021 | 09:30 Uhr