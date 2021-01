Stand: 25.01.2021 09:30 Uhr Ne'et Corona-Medikament in't UKE

In disse Week kummt in Düütschland en ne'et Medikament gegen Corona to'n Insatz. To de eersten Kliniken, de dor Patienten mit kureern wüllt, dor höört ok dat Hamborger UKE mit to. De Infektiologin Marylyn Addo hett in't NDR Hamburg Journal seggt, de vörliggen Daten wörrn al veel verspreken, aver man müss noch gor nich, wo veel dat Medikament leisten kann. // Stand: 25.01., Klock 09:30

