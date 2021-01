Stand: 25.01.2021 09:30 Uhr Gewalt bi Corona-Demos

In de Nedderlannen sünd Protesten gegen de strengeren Coronaregeln hoochkaakt. Ünner annern mutt een dor bi Nacht in't Huus blieven, un nu hebbt sik in teihn Städer Lüüd vun de Demos mit Polizisten deelwies dull in de Hoor kregen. De Polizei hett denn över hunnerdörtig Protesteerers fastnahmen. Un in Amsterdam hett se Hunnen un Waterstrahlers insett, gegen üm un bi dusendfiefhunnert Protest-Lüüd. // Stand: 25.01., Klock 09:30

