Stand: 25.01.2021 09:30 Uhr Corona bringt Maleschen för Arme

As dat utsüht, warrt dat in de Corona-Tiet mit den Afstand twüschen Arm un Riek op de Welt noch leger. De Organisatschoon Oxfam hett utrekent, dat de dusend rieksten Lüüd vun de Welt nu al wedder so veel Geld hebbt as vör de Pandemie. Un wat de Armsten angeiht, dor rekent Oxfam dor mit, dat de woll üm de teihn Johr bruken warrt, bet se wedder so en Utkamen hebbt as vör Corona. // Stand: 25.01., Klock 09:30

