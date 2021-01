Stand: 25.01.2021 09:30 Uhr Een Doden bi Huusbrand

In en Flüchtlingsheim in Billstedt hett dat brennt un een Mann is to Dode kamen. Süht ut, as weer dat en Sövenuntwintigjohrigen. Losgahn weer dat mit dat Füer in't Parterre bi dat Huus in de Straat Mattkamp. Worüm dat dor brennen dee, lett sik noch nich seggen. Mehr as sösstig Füerwehrlüüd weern bi't Löschen in'n Insatz. // Stand: 25.01., Klock 09:30

