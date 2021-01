Stand: 22.01.2021 09:30 Uhr Ne’e Corona-Regeln

Vunaf hüüt gellt in uns Stadt ne’e Corona-Regeln. In Bussen, Bahnen un Geschäften mööt nu all de över veerteihn Johr oolt sünd medizin’sche Masken dregen. Stoffmasken langt nich mehr ut. Arbeitgevers süllt wo jümmer dat jichtens geiht Homeoffice mööglich maken. Wo’t nich geiht – un een den nödigen Afstand nich inhollen kann – dor mööt de Bedrieven medizin’sche Masken stellen. // Stand 22.01.2021, Kl. 9:30

