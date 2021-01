Stand: 22.01.2021 09:30 Uhr Lieden ünner Corona-Regeln

Afstand hollen, Mask dregen, nich to veel Kuntakten - siet Maanden hebbt wi mit de Corona-Pandemie in uns Leven to doon. Meist jede twete Düütsche süht de Corona-Regeln as Last an. Vör Wiehnachten weer dat blots en Drüttel. Dat is bi'n aktuellen ARD-Düütschlandtrend rutsuert. Sünnerlich de achtteihn bet veertigjohrigen liedt dorünner. // Stand 22.01.2021, Kl. 9:30

