Stand: 21.01.2021 09:30 Uhr Ne’e Corona-Oplagen in Hamborg

So as dat utsüht, gellt in Ladens un Bus un Bahn vun’t Wekenenn af an en scharpere Maskenplicht. Denn mutt jeedeen en medizinsche Mask dregen. Kinnergoorns beed blots noch en grötteren Nootbedrief an. Gellen schall dat woll vun Maandag af an. Denn dörvt blots noch de Öllern jümehr Kinner henbringen, de dat hoochnödig bruken doot. So as nu al mööt Schölers nich na School hengahn, se köönt ok vun tohuus ut an’n Ünnerricht deelnehmen. / Stand: 21.01.2021, Klock 9:30

