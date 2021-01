Stand: 21.01.2021 09:30 Uhr Coronatallen

In Düütschland hebbt sik düütlich weniger Minschen nee an dat Coronavirus ansteken as tovör. De sonöömte Inzidenzweert is vundaag mit hunnertnegenteihn so siet as siet meist dree Maanden nich mehr. Dat Robert-Koch-Institut mellt vundaag för ganz Düütschland knapp twintigdusendveerhunnert Nee-Infekschonen. Denn sünd dusenddörteihn Minschen mit Covid19 storven, föffteihn dorvun in Hamborg. / Stand: 21.01.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.01.2021 | 09:30 Uhr