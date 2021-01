Stand: 21.01.2021 09:30 Uhr Polizei kriggt Mann wedder faat

Karl L, de ja utneiht weer, is wedder trüch in Hamborg. De tweeunföfftig-Jöhrige, de in Sekerungshaft in de JVA Fuhlsbüttel seet, weer Sünnavend buten ünnerwegens, ahn dat een anner een dorbi weer un is denn afhaut. Vun de Polizei weer to hören, dat se em in de Nacht in en lütt Hotel in Barsbüttel faatkregen hebbt. Karl L. weer 2017 al mal nich wedder trüchkamen, na dat he bi sien Therapeut weer. Achter Trallen seet he wegen Roov. / Stand: 21.01.2021, Klock 9:30

