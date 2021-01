Stand: 20.01.2021 09:30 Uhr Biden siene Amtsinföhren

För de USA warrt dat en histor’schen Dag. Joe Biden lööst vundaag Donald Trump as Präsident af. Vunavend leggt Biden sien Amtseid af. Trump hett künnig maakt, dat he as eersten Präsident siet achtteihnhunnertnegenunsösstig nich bi de Zeremonie vör dat Kapitol in Washington mit dorbi ween warrt. Biden will al an’n sien eersten Amtsdag Telen as to’n Bispeel dat Torüchkamen na dat Pariser Klimaschutzafkamen ümsetten. // Stand 20.01.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.01.2021 | 09:30 Uhr