Bi dat Topspeel vun de Football-Bunnsliga hett Leverkussen Dortmund mit en twee to een slaan. Mainz harr gegen Wolfsborg mit en null to twee dat Nasehn. Hertha BSC hett gegen Hoffenheim mit en null to dree verloren.

Un Gladbach hett Bremen mit en een to null na Bett schickt.



De düütschen Handballers hebbt bi de WM in Ägypten den Gruppensieg verpasst. In't letzte Vörrunnenspeel hett Ungarn jem mit en achtuntwintig to negenuntwintig slaan. // Stand: 20.01.2021, Kl. 9:30

