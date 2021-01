Stand: 19.01.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

In Düütschland hebbt sik knapp ölvendusenddreehunnertsöventig Lüüd nee mit dat mit dat Corona-Virus ansteken. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, sünd dat goot eendusendveerhunnert weniger as in de verleden Week. Mag ween, meent dat RKI, dat bi de Tahlen ok noch Fäll vun Vördaag ut en poor Länner dorbi sünd, de se achterna mellt hebbt. Bavento sünd negenhunnertnegenunachtig wiedere Minschen an oder mit Covid19 storven, dorvun ölven in Hamborg. //Stand 19.01.2021 Kl. 9:30

