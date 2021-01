Stand: 19.01.2021 09:30 Uhr Kitas halv-full

Jeedeen tweetet Kita-Kind in Hamborg geiht noch in de Kita. De Soziaalbehöörd hett ok nochmal seggt, dat all Öllern jümehr Kinner na de Kita bringen döörvt. Vele Kitas harrn to de Öllern seggt, se schullen de Kinner mal lever to Huus laten. De Kinnergoorns hebbt man de Tieten morgens un avends kötter maakt, aver se sünd nich in’n Nootbedriev. //Stand 19.01.2021 Kl. 9:30

