Stand: 19.01.2021 09:30 Uhr Trump heevt Reisestopp op

Lüüd ut Europa, de döörvt wedder in de USA reisen – dat hett de Noch-US-Präsident Donald Trump anornt, een Dag bevör Joe Biden offiziell in’t Amt kümmt. De Demokraat hett foorts ne seggt to Trumps Plaan. Wat en Sprekersch vun Biden seggt, lett de aktuelle Corona-Laag dat nich to. // Stand 19.01.2021 Kl. 9:30

