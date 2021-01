Stand: 19.01.2021 09:30 Uhr Verbaden Glücksspeel

In Harborg hett de Polizei wedder en Glücksspeelrunn oplööst, de nich rechtens weer. In en Achterhoff vun en Spoortsbar an de Wilstorfer Straat, dor hebbt de Beamten ölven Männer andrapen, de üm Geld Korten speelt hebbt. All, de dorbi weren, de mööt nu en Straaf betahlen. Besünners düer warrt dat vör den Veranstalter: He mutt minnstens dusend Euro betahlen. // Stand 19.01.2021 Kl. 9:30

