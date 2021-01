Stand: 18.01.2021 00:00 Uhr Drapen vun de Ministerpräsidenten

Kort vör't Corona-Drapen warrt doröver snackt, wat man in Düütschland in de Nacht na buten gahn dröff. Ünner anner harr Bunnsweertschapsminister Peter Altmaier in en Interview mit de "Rheinische Post" seggt, dat sowat mööglich weer. Hamborgs Eersten Börgermeester Peter Tschentscher sett sik för't Drapen eenmal mehr för Homeoffice in. An'n Avend snackt de Ministerpräsidenten tosamen. Tohoop söökt se na en Kurs för't Drapen mit'n Bunn. | Stand 18.1.2021 Kl. 9:30

