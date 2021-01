Stand: 18.01.2021 00:00 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

In Düütschland hefft sik vun güstern an sövendusendeenhunnertveertig Minschen ne't mit dat Corona-Virus ansteken. Dat Robert Koch-Institut sä, dat weren bummelig fiefdusend weniger as vör en Week un de sietst Weert siet Oktober. Mondags sünd de Tahlen man jümmer nich so hooch as sünst. Dat hett dormit to doen, dat an't Wekenend nich so veel test warrt. | Stand 18.1.2021 Kl. 9:30

