Stand: 15.01.2021 09:30 Uhr Snacken över Corona

De Corona-Oplagen in Düütschland, de warrt woll noch mal scharper maakt. Bunnskanzlersche Angela Merkel, de will dor al tokamen Week mit de Böversten vun’e Länner över snacken. Egens is dat neegste Drapen eerst för den 25. Januar plaant ween. Merkel will so as dat utstüht woll vör allen Dingen dörchsetten, dat mehr Minschen vun tohuus ut arbeiten doot.

