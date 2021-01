Stand: 15.01.2021 09:30 Uhr Arbeiden vun tohuus ut

In Hamborg, dor blifft dat totiets noch bi en Appell an all Firmen, dat se Home-Office mööglich maken doot. Opropen dorto deit nu blangen den Senaat ok de Handwarks- un Hannelskamer un dat kummt nu ok vun’e Warkschopen un de Ünnernehmers sülvst. In Branchen, in de dat vun tohuus ut arbeiten swoor ümtosetten geiht, dor schüllt enkelte Weg funnen warrn, dat mööglich to maken. De Düütsche Warkschopsbund, de will op’e annern Siet goors, dat een dat Recht op Home-Office kriggt.

