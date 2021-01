Stand: 15.01.2021 09:30 Uhr Polizei maakt Lokal dicht

In Wandsbeek, dor hett de Hamborger Polizei in’e verleden Nacht en Shisha-Bar, en Lokal wo se Waterpiepen smööken doot, dichtmaakt. Dor harrn sik, liekers dat dat de Corona-Oplagen gifft, achtteihn Manns- un Froonslüüd drapen. Dor mit bi ween sünd ok de beiden jungen Söhns vun den, den dat Lokal tohöört. De Füerwehr hett bavento ok en hogen Kohlenmonoxid-Weert meten. Nu staht woll Straafgeller in Utsicht un ok dat Jugendamt hebbt se Bescheed seggt.

// Stand: 15.01.2021, Kl. 9:30

