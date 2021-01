Stand: 15.01.2021 09:30 Uhr „Vertell doch mal“ geiht los

De plattdüütsche Schriev-Akschoon „Vertell doch mal“ geiht wedder los. Af vundaag söcht de NDR wedder tohoop mit Radio Bremen und dat Ohnsorg-Theater de besten Kortgeschichten op Platt. Dat Thema düt Johr: „Allens anners!“ Annerthalf Sieden dröfft de Geschicht lang ween. Insennesluss is de 28. Februar. To winnen gifft dat alltohoop mehr as fiefdusend Euro. Un prominent ünnerstütt warrt dat Ganze düt Johr vun Ina Müller, de an’t Enn denn ok de Siegergeschichten mit utsöken deit. Mehr Infos to „Vertell doch mal“ gifft dat in’t Nett ünner ndr.de/903 un in uns Hamborg-App.

Stand: 15.01.2021, Kl. 9:30

