Stand: 15.01.2021

Dor gifft dat nich veel Neets: Veel Wulken, beten Sünn un mal kummt ok de een oder anner Sneeflock vun baven mit rünner. Un dat blifft teemlich koolt bi nich mehr as een Graad, wo wi deels al hen sünd. Un dat Wekenenn, dat warrt ok nich veel anners: veel Wulken, beten Sünn un kuum bet wenig Snee bi üm un bi null Graad.

15.01.2021

