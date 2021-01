Stand: 14.01.2021 09:30 Uhr Termine för’t Impfen

Dat gifft twoors vunaf hüüt wedder fre'e Termine in't Hamborger Impfzentrum in de Messehallen, man bet een an de Reeg kümmt, warrt dat woll noch duern. Dor is jümmer noch nich noog Impfstoff dor. De Stadt verschickt nu Info-Brefen an all Minschen över achtig. Se süllt online oder per Telefon en Termin afmaken. // Stand 14.01.2021, Kl. 9:30

