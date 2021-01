Stand: 14.01.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

Dat Robert-Koch-Institut mellt vundaag eendusendtweehunnertveerunveertig Minschen, de an oder mit dat Corona-Virus dootbleven sünd. Dat sünd an een Dag so veel as noch nienich tovör. Hier in Hamborg sünd veerteihn Minschen sturven. In Düütschland hebbt sik bummelig fiefuntwintigdusend Minschen mit dat Virus nee ansteken. Dat sünd üm un bi eendusendtweehunnert weniger as noch vör een Week. // Stand 14.01.2021, Kl. 9:30

