Stand: 14.01.2021 09:30 Uhr LKW vör Eltunnel ümkippt

In’n Elvtunnel in Richt Süüden is opstunns blots een Fohrbahn free. Güstern Avend is op de A7 en Lastwagen ümkippt. De Fohrer hett dorbi lütt beten wat afkregen. De LKW harr Swienshälften an Boord, de mussen se eerstmal insammeln. Opstunns sünd se jümmer noch dormit togang, allens wedder optorümen. Dat warrt noch vele Stünnen duern, bet dor allens wedder free is. // Stand: 14.01.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.01.2021 | 09:30 Uhr