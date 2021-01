Stand: 14.01.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg is vundaag twoors de mehrste Tiet gries, man af un an quält sik de Sünn denn doch mal rut. De Temperaturen schafft dat op veer Graad un natt warrt wi buten ok nich. Opstunns meet wi in Billbrook noch twee Graad.

Morgen hebbt wi dat sülvige Wedder nochmal blots in koolt. Nich mehr as een Graad kriegt wi denn noch. // Stand: 14.01.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.01.2021 | 09:30 Uhr