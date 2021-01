Stand: 13.01.2021 10:15 Uhr Grootfüer in’t Industrieareal

In Willemsborg versöökt bi hunnertföfftig Füerwehrlüüd siet hüüt morgen, en Grootfüer uttokriegen. In dat Industrieareal an den Stenzelring brennt in een Lagerhall Kartongs un anner Tüüchs to’n Verpacken. Lüüd, de ümrüm wahnt, sünd opropen, dat se Finster un Dören tolaten schüllt, wiel dat so dull qualmt un rökert. De Bohn hett ut Vörsicht den Verkehr op de Streek S3 un ok de Toeg na wieder weg eerstmal stoppt. Dörch wat dat Füer utbraken is, weet wi noch nich. / Stand: 016.12.20 Klock 09:30

