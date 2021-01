Stand: 13.01.2021 10:15 Uhr Ne’e Tahlen vun’t RKI

Ok vundag seht de Corona-Tahlen in Düütschland nich beter ut. Dat Robert-Koch-Institut vermellt, dat dusendunsößig Minschen an un mit dat Virus storven sünd, dorvun eenundörtig in Hamborg. Siet güstern hebbt se düütschlandwiet bi negenteihndusendsößhunnert Minschen melldt, de sik nee mit dat Coronavirus ansteken hebbt. Dat sünd dusendsößhunnert weniger as Middeweeken verleden Week. Man de Tahlen slaagt jümmers noch dull na ünnen un baven ut. / Stand: 016.12.20 Klock 09:30

