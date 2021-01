Stand: 13.01.2021 10:15 Uhr Pence will Trump nich afsetten

US-Viezpresedent Mike Pence hett künnig makt, he will Donald Trump nich afsetten. Nu rekens dormit, dat de Demokraten hüüt in’t Representantenhuus en Verfohren anfangt, üm den President ut dat Amt to jagen. De Demokraten smiet den afwählten Presedent vör, dat he de Lüüd to Oprohr ophisst hett. Trump sülvst meent, wat he in sien Reed seggt hett, vördem dat Kapitol störmt worden is, dor gifft dat gor nix an uttosetten. / Stand: 016.12.20 Klock 09:30

