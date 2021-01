Stand: 12.01.2021 09:30 Uhr Moderna Impfstoff kümmt

Wieldess is de Impfstoff vun den US-Hersteller Moderna in Düütschland ankamen. Wat de NDR weet, warrt he in en Kaaseern in Quakenbrüch in Neddersassen opbewohrt. Hamborg schall eerstmal bummelig eendusendtweehunnert Impfportschonen för Krankenhüüs kriegen. In Olenheime un in’t Impfzentrum an de Messehallen blievt se eerstmal bi den Impfstoff vun Biontech. //Stand 12.01.2021 Kl. 9:30

