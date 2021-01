Stand: 12.01.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

De Corona-Laag in Düütschland, de blifft immer noch eernst. Dat Robert-Koch-Institut hett hüüt fröh meist negenhunnert Dode bavento mellt, man keen dorvun hier bi uns in Hamborg. Siet güstern gifft dat in’t ganze Land twölfdusendachthunnert ne’e Infektschoonen. Dat sünd üm un bi eendusend mehr as in de verleden Week. //Stand 12.01.2021 Kl. 9:30

