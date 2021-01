Stand: 12.01.2021 09:30 Uhr Homeschooling mit Maleschen

In de twete Homeschooling-Week in’t ne’e Johr funktioneert in Hamborg de Technik wedder nich richtig. Vele Videokunferenzen twüschen Schölers un Lehres, de sünd utfullen. Alltohoop in veerdusendfiefhunnert Scholen in mehrere Bunnslänner. Grund weren technische Maleschen bi den Anbeder iServ. Bavento hebbt Lehrers dat mit ole Technik un langsamet Internet to doon. // Stand 12.01.2021 Kl. 9:30

