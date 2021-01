Stand: 12.01.2021 09:30 Uhr Sekerer Machtwessel

Bi den Machtwessel in Washington, dor rekent se ok wedder mit Krawall. Bet to foffteihndusend Suldaten hebbt se dorüm mit dorbi, wenn Jo Biden in de tokamen Week sien Amt övernimmt. De Suldaten schüllt för Sekerheit sorgen. Na den Stoorm op dat Kapitol dörch Anhängers vun Trump, is dat FBI nu dorbi, Dusende vun Henwiesen natogahn. // Stand 12.01.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.01.2021 | 09:30 Uhr