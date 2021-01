Stand: 12.01.2021 09:30 Uhr U3 warrt sparrt

In dree Weken warrt de U3 in de Hamborger Binnenstadt en poor Maanden lang dicht maakt. Dat schall keen Ersatzverkehr geven. Mehr as een Johr lang mööt de Lüüd dorüm op de regulären Busse ümsatteln. De Hoochbahn geiht dorvun ut, dat dat langt. De U-Bahnhööv Rödingsmarkt, Raathuus un Mönckebargstraat, de warrt op schick bröcht. // Stand 12.01.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.01.2021 | 09:30 Uhr