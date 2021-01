Stand: 12.01.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat eerstmal gries un dat regent ok. To’n Vörmiddag hen lockert dat op un Wulken wesseltn sik mit Sünn af. Dat blifft denn ok länger dröög. Namiddags un avends kriegt wi noch enkelte Regen-, Graupel- un later deels ok Sneeflöög. Dat ganze bi bet to söss Graad. Opstunns meet wi bi ju in Bardörp fief Graad. Morgen hebbt wi dichte Wulken mit en poor Regen-, Graupel- oder Sneeflöög. Namiddags warrt dat en beten beter: Dat blifft länger dröög un lockert ok op. Wi kriegt bet to veer Graad. // Stand 12.01.2021 Kl. 9:30

