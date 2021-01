Stand: 11.01.2021 09:30 Uhr Warrt Trump womööglich afsett?

Ok nu, wo Donald Trump blots noch negen Daag as Präsident vör sik hett, ok nu wüllt de US-Demokraten em vör de Tiet afsetten laten. Hüüt wüllt se vun Vizepräsident Mike Pence offiziell verlangen, dat he Trump den Posten wegnehmen schall. Laatstens morgen warrt faststahn, wat dat so en Verfohren geven warrt oder nich. De Demokraten smiet Trump vör, dat he Mitschuld driggt an den Storm op dat Kapitol. // Stand: 11.01., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.01.2021 | 09:30 Uhr