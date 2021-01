Stand: 11.01.2021 09:30 Uhr Fastnahm na Liekenfund

In Nee-Allermööh is en Twintigjohrige doot opfunnen worrn. Se leeg in en Mehrfamilienhuus in‘n Keller. De Hamborger Polizei hett in de Neegde twee Mannslüüd fastnahmen, de se ünner Verdacht hebbt. Wat dor achtersteken deit, dat is noch unkloor. Nu ermiddelt de Moordkommission. // Stand: 11.01., Klock 09:30

