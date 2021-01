Stand: 11.01.2021 09:30 Uhr Veel Bo-Arbeiden op de Elvchaussee

En Hamborger Straat mit veel Verkehr, de Elvchaussee, de verwannelt sik hüüt för dree Johr in en Bo-Stell. Se wüllt dor ne'e Waterröhr verleggen de Straat grundsaneern. Dat geiht los in Othmarschen, in Höögde vun de Parkstraat, un dor blifft na de Stadt rin blots een Fohrstriepen un jüst so na de Stadt rut. Wat Ne'es is hierbi dat betere openanner Afstimmen, wat de Arbeiden vun de Behöörden angeiht un de vun "Hamburg Wasser" un vun "Strom- und Gasnetz Hamburg". So will man en düütlich körtere Bo-Tiet henkriegen. // Stand: 11.01., Klock 09:30

