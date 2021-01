Stand: 08.01.2021 09:30 Uhr Ne’e Corona-Tahlen

Dat Robert-Koch-Institut vermellt hüüt fröh so veel Covid19-Dode as noch nie nich tovör. Dorna sünd in Düütschland noch mal wedder dusendeenhunnertachtunachtig Minschen an oder mit dat Virus dootbleven. Dat RKI wiest aver op hen, dat vunwegen de Fierdaag Tahlen womööglich namellt warrt. An Corona-Nee-Infekschonen tellt dat Robert-Koch-Institut knapp tweeundörtigdusend.

// Stand: 08.01.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.01.2021 | 09:30 Uhr