Stand: 08.01.2021 09:30 Uhr Mutatschoon vun Viren

Virologen hebbt Bunnssundheitsminister Jens Spahn so as dat utsüht woll al fröh vör Viren wohrschaut, de sik wannelt hebbt. So as WDR, NDR un de Süüddüütsche Zeitung to weten kregen hebbt, harrn de Virologen al kort vör de Corona-Pandemie verlangt, dat Mutatschonen beter överwacht warrn müssen. Bi positive Coronatests warrt in Düütschland in’n Snitt man blots jede negenhunnertste Proov ünnersöcht.

// Stand: 08.01.2021, Kl. 9:30

