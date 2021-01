Stand: 08.01.2021 09:30 Uhr Wat wieder in’e Gastronomie?

Mit den Lockdown, de nu wieder lopen deit, blievt in Hamborg ok wieder de Hotels leer un de Restaurangs dicht. De Besitters un Weertslüüd hebbt sik op düsse Situatschoon aver al op instellt. Se gaht in’e Twüschentiet al ehrder vun Määrz oder April ut, wo se denn wedder open maken künnt un wo denn de Butengastronomie mööglich warrt. De Hotel- un Gaststedenverband verlangt wieder, dat de Hölp vun‘t Geld her gau utbetahlt warrt. Bet nu geev dat man eerst dat Geld vun de Hölp ut’n November.

