Vundaag sünd veel Wulken ünnerwegens. Dorto gifft dat denn ok ümmer mal wedder Sneeregen oder Snee bi nich mehr as dree Graad. Morgen blifft dat denn länger dröög un later lockert dat denn ok mal op un de Sünn kummt en beten rut un dat bi nich veel anner Temperaturen as vundaag.

// Stand: 08.01.2021, Kl. 9:30

