Stand: 07.01.2021 09:30 Uhr Oprohr in't US-Kapitol

In de USA is de Laag in't Kapitol in Washington wedder ünner Kontroll. Anhängers vun Präsident Donald Trump harrn den Kongress störmt. Se wullen verhinnern, dat de Wahlwinnst vun Joe Biden bestätigt warrt. De Angriepers hefft Finsters inslaan un se sünd bet in'n Saal vun'n Senaat rinkamen. Eerst Stünnen later hefft Sekerheitslüüd de Laag wedder ünner Kontroll hat. De Polizei millt, dat bi'n Oprohr veer Minschen ümkamen sünd – un en groot Deel mehr weer verletzt. Internatschonaal hefft Politikers bestört op de Attack reagiert. | Stand 07.01.2021 Kl. 09:30

