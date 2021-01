Stand: 07.01.2021 09:30 Uhr Impfen in Düütschland

De Beropsverband vun de Dokters för Kinner un jung Lüüd föddert, de Kinner in Düütschland gau gegen dat Corona-Virus to impfen. De Präsident vun'n Verband, Thomas Fischbach, sä in de "Neue Osnabrücker Zeitung", in de Saak müss mehr Tempo maakt warrn, so dat Scholen un Kitas wedder opmaken künnt. De Jungen harrn dat in de Pandemie vun Beginn an sünnerlich swoor. As tweten Impfstoff is nu ok dat Middel vun't US-Ünnernehmen Moderna in de EU tolaten. Bunnsgesundheitsminister Jens Spahn sä, he rekent dormit, dat al tokamen Week wat dorvun in Düütschland ankummt. | Stand 07.01.2021 Kl. 09:30

