Stand: 07.01.2021 09:30 Uhr Ne'e RKI-Tahlen

Dat Robert Koch-Institut millt düütschlandwiet üm un bi süssuntwintigdusendveerhunnert Corona-Neinfektschonen in de verleden veeruntwintig Stünnen. Eendusendsöventig Minschen sünd in de Tiet an or mit dat Virus dootbleven. Dat RKI sä, dat weer noch nich rut, wat vun de Daten nipp un nau to hollen is: Denn in de Tahlen weren jümmer noch Fäll, de na de Fierdaag namillt worrn sünd. | Stand 07.01.2021 Kl. 09:30

