Stand: 07.01.2021 09:30 Uhr U-Bahn-Bo in Hamborg

In Hamborg warrt en Deel vun de U3 ne't maakt – twüschen Hauptbahnhoff un Boomwall. De Afsnitt warrt an't End vun'n Januar un denn för mehr as en Johr lang sparrt. Dat Deelstück vun de U3 is mehr as hunnert Johr oolt. | Stand 07.01.2021 Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.01.2021 | 09:30 Uhr