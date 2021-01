Stand: 07.01.2021 09:30 Uhr St. Pauli mit Remis

In't Keller-Duell in de Twete Football-Bunnsliga hett de FC St. Pauli Een-Een gegen Würzborg speelt. Harr St. Pauli wunnen, weren se nu op en Relegatschonsrang. Dat Team is mit süss Nedderlagen ut de verleden söven Speel in de Partie gegen de Würzborger Kickers gahn. | Stand 07.01.2021 Kl. 09:30

