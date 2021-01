Stand: 06.01.2021 09:30 Uhr School in Hamborg

Ok in Hamborg fangt de School noch nich wedder normaal an. De Senaat weet, dat de mehrsten Schölers nu al vun tohuus ut bi’n Ünnerricht mitmaakt. Man dat löppt nich allerwegens glatt. An veel Scholen geev dat Maleschen, hett de NDR to weten kregen. De Servers sünd in de Knee gahn, as to veel Schölers mitmal togang weern. De Fachfro för School vun de Linken, Sabine Boeddinghaus, meent, de Saak weer heel un deel scheeflopen. / Stand: 01.06.2021, Klock 9:30

