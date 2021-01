Stand: 06.01.2021 09:30 Uhr Corona-Tallen in Düütschland

Bides is de Tall an Lüüd, de sik nee mit Corona ansteken hebbt, siet güstern wedder böös anstegen. Dat Robert-Koch-Institut mellt mehr as eenuntwintigdusendtweehunnert ne’e Fäll. Denn sünd dusendnegenteihn Minschen an oder mit dat Virus dootbleven. / Stand: 01.06.2021, Klock 9:30

